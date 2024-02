L’OM répond à Barcelone pour ce projet colossal

Hugo Chirossel

Il y a quelques jours, Joan Laporta, président du FC Barcelone, avait déclaré que l’OM faisait partie des clubs intéressés à l’idée de rejoindre la Super League, qui a l'ambition de venir concurrencer, voire remplacer, la Ligue des champions. Pablo Longoria a directement répondu à son homologue barcelonais ce mercredi en conférence de presse.

« La Super League pourrait exister à partir de la saison qui vient, ou en 2025-26 . » Il y a quelques jours, Joan Laporta, président du FC Barcelone, a réaffirmé son intention de créer une Super League, aux côtés notamment du Real Madrid. Selon lui, plusieurs autres clubs européens sont intéressés, et ce serait notamment le cas de l’OM.

Le boss de l'OM se lâche en pleine crise https://t.co/LBcfE9ktAV pic.twitter.com/uuR5znjQei — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

Laporta annonce que l’OM veut rejoindre la Super League

« Outre le Barça et Madrid, il y a les Italiens : l'Inter, Milan, Naples et la Roma. Il y a aussi des équipes françaises comme l'Olympique de Marseille, et les trois équipes portugaises, Sporting, Benfica et Porto, qui aimeraient bien venir. Il y a aussi les équipes néerlandaises (Ajax, Feyenoord et PSV) et les équipes belges de Bruges et d'Anderlecht. Il serait préférable d'avoir une compétition à 16 équipes », a ajouté Joan Laporta.

«À aucun moment nous n'avons eu de discussions avec la Super League»