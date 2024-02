Un joueur de l’OM déballe tout sur son calvaire

Hugo Chirossel

Gardien de l’OM depuis maintenant deux ans et demi, Pau Lopez a vécu des moments compliqués sur le plan psychologique, surtout l’été dernier. Le portier espagnol de 29 ans a évoqué cet épisode ce jeudi en conférence de presse, qui a fait appel à un psychologue pour se sortir de cette passe difficile.

« Je n’avais pas de problème physique ou technique, c’était dans la tête . » Il y a quelques jours, Pau Lopez s’était livré sur la dépression qu’il a vécue l’été dernier, dans un entretien accordé au Canal Football Club . Un épisode sur lequel le gardien de l’OM est revenu ce jeudi en conférence de presse, à la veille de la réception de Metz.

« Je suis très heureux d'avoir surmonté cette sensation »

« Oui, c'est vrai, il y a deux semaines que j'ai abordé ce sujet. En même temps, j'ai ressenti le besoin de consulter un psychologue pour m'aider dans ce processus. Parfois, il arrive des moments où l'on ne comprend pas ce qui se passe dans notre tête, où l'on ne saisit pas pourquoi toutes ces pensées nous assaillent. Je pense que c'est important, voire bénéfique, de pouvoir discuter avec quelqu'un pour comprendre pourquoi cela arrive et trouver des solutions. Je n'ai jamais eu peur d'en parler, même si à un moment donné ce n'était pas le moment approprié. C'était une expérience que j'ai traversée, et je suis très heureux d'avoir surmonté cette sensation. Grâce à cela, je me connais beaucoup mieux maintenant, je suis plus conscient de ce qui se passe dans ma tête. J'essaie de reconnaître quand quelque chose ne va pas et de trouver une solution », a confié Pau Lopez.

« Cela serait bénéfique pour les joueurs »