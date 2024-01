OM : Il a vécu un calvaire à Marseille, Longoria l’a sauvé

Thomas Bourseau

Pau Lopez a vécu une première partie de saison très délicate sur le plan psychologique. Le gardien espagnol de l’OM a même mentalement craqué à la mi-août face à Metz (2-2) et a su remonter la pente grâce à la sagesse de son président Pablo Longoria et à ses entretiens avec une professionnelle. Explications.

Pau Lopez est le gardien titulaire de l’OM. Cependant, dès le début de la saison, un mal-être s’est emparé de lui, le plongeant dans une certaine dépression vis-à-vis de ses responsabilités professionnelles avec l’OM.

«Je me suis demandé si je devais continuer à jouer ou non»

Pour le Canal Football Club et en interview avec Raphaël Domenach, Pau Lopez a vidé son sac sur son passage à vide très délicat psychologiquement parlant. « Je profite depuis que Gattuso est arrivé, j’ai eu un début de saison un peu plus compliqué à titre personnel. Je n’avais pas de problème physique ou technique, c’était dans la tête. En août, quand j’ai commencé à m’entraîner après les vacances, j’ai commencé à voir que je ne prenais pas de plaisir, que je ne voulais pas aller m’entraîner. Je me suis demandé si je devais continuer à jouer ou non, parce que je ne voulais pas poursuivre comme ça. Durant le mois d’août, peu de gens s’en sont rendus compte. Avec ma femme à la maison, j’étais pareil que d’habitude. En dehors de la maison, quand j’allais m’entraîner aussi ».

«Leonardo Balerdi s’en est rendu compte»

Pendant ladite interview, Pau Lopez a révélé que c’était Leonardo Balerdi qui avait senti que quelque chose se tramait. « Un coéquipier, Leonardo Balerdi, s’en est rendu compte. Il m’a demandé ce qui m’arrivait, je n’étais pas comme d’habitude, je lui ai dit qu’il n’y avait rien, que a allait bien. Ça a duré jusqu’au match de Metz. Le match où j’ai fait une erreur sur le but. Après le match, j’ai dit « Basta ». Basta parce que je ne voulais pas continuer comme ça. Pour moi, ça n’avait pas de sens de faire quelque chose que je n’aimais pas, où je ne prenais pas de plaisir ».

«On a parlé avec Pablo, il m’a dit d’essayer de parler avec quelqu’un qui pouvait m’aider»