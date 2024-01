OM : La grosse surprise signée Gattuso !

Arnaud De Kanel

Après un nul frustrant la semaine passée contre Strasbourg, l'OM veut reprendre sa marche en avant ce dimanche soir. Les hommes de Gennaro Gattuso joueront leur place en 8ème de finale de la Coupe de France face au Stade Rennais et de nombreux joueurs manquent à l'appel. Le coach italien va donc faire appel à un membre de la réserve.

L'OM débute ce dimanche soir une série de trois matchs décisifs pour le reste de sa saison. Le premier épisode se déroulera donc à Rennes, sans de nombreux joueurs puisque certains sont blessés et que d'autres sont à la CAN. De quoi pousser Gennaro Gattuso à appeler un attaquant de l'équipe phocéenne qui évolue en N3.

L'OM décimé

Le coach de l'OM va devoir faire sans Azzedine Ounahi, Amine Harit, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Pape Gueye, Chancel Mbemba et Simon Ngapandouetbnu, partis à la CAN, mais également sans Valentin Rongier et Geoffrey Kondokbia, blessés. Gennaro Gattuso n'a donc pas d'autres choix que d'aller piocher en réserve.

Sidi Adli convoqué !