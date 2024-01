Mercato - OM : Longoria fait une grave erreur, un gros transfert se confirme ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a tout juste un an, l'OM faisait de Vitinha le joueur le plus cher de son histoire avec un transfert avoisinant les 32M€, bonus compris. Mais le bilan est loin d'être flatteur pour l'attaquant portugais, qui n'a jamais justifié l'investissement consenti par le club phocéen. A tel point qu'il soit déjà sur le départ. Pour Walid Acherchour, une vente de Vitinha est même devenue nécessaire.

En janvier 2023, l'OM n'avait pas hésité à lâcher 32M€ pour recruter qui est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen. Néanmoins, l'attaquant portugais peine à convaincre et son transfert est même évoqué pour cet hiver. Selon Walid Acherchour, c'est même le moment idéal pour le vendre avant qu'il ne soit totalement dévalué.

«Des personnes autour de Longoria ne sont pas fans de Vitinha»

« Je me rappelle de la petite blessure d’Aubameyang en début de saison. Le match contre Brighton, face à l’AEK Athènes. La réalité de ce qu’il se passe à l’OM, c’est qu’il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées autour de Pablo Longoria, qui ne sont pas fans de Vitinha. Aujourd’hui on donne la priorité à Iliman Ndiaye pour accompagner Aubameyang », assure le journaliste au micro de l' After Foot sur RMC , avant d'en rajouter une couche.

«Pourquoi ne pas le vendre de suite»