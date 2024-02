OM : Un joueur pris à partie par les supporters, Gattuso monte au créneau

Hugo Chirossel

Alors que joueurs, staff et dirigeants ont rencontré les représentants des groupes de supporters cette semaine, ces derniers ont interpellé Valentin Rongier, blessé depuis le mois de novembre et capitaine de l’OM. Présent en conférence de presse ce jeudi, Gennaro Gattuso a pris la défense de son milieu de terrain et estime que les supporters ont été sévères avec lui.

Après la réunion de crise qui a eu lieu lundi, les représentants des groupes de supporters sont venus à la rencontre des joueurs de l’OM mardi. Une réunion qui s’est passée dans le calme, même s’ils ont tout de même interpellé Valentin Rongier afin qu’il « secoue » ses coéquipiers, en raison de son statut de capitaine. Un sujet évoqué par Gennaro Gattuso ce jeudi en conférence de presse, à la veille de la réception de Metz.

« Je pense que les supporters ont été très sévères avec lui »

« C'est vrai que son absence est très importante, car il est notre capitaine. J'ai eu une discussion avec lui hier, je l'ai convoqué dans mon bureau, car je pense que les supporters ont été très sévères avec lui l'autre jour. Même s'il est blessé, c'est quelqu'un qui répond toujours présent, qui est toujours à l'écoute. Il est le premier à aller au combat, à aider ses coéquipiers, à les défendre », a déclaré Gennaro Gattuso.

« Il semblait un peu triste par rapport à ce qui s'est passé l'autre jour »