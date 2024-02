Réunion au sommet à l’OM, Gattuso balance

Hugo Chirossel

Battu sur la pelouse de l’OL dimanche dernier (1-0), la semaine de l’OM était placée sous le signe du dialogue. Après une réunion de crise organisée lundi, les joueurs, ainsi que le staff et les dirigeants, ont rencontré les représentants des groupes de supporters mardi. Une semaine particulière, comme l’a confié Gennaro Gattuso en conférence de presse, mais nécessaire.

Huitième de Ligue 1, à six points du quatrième, le LOSC, et donc des places qualificatives pour la Ligue des champions, l’OM est très loin de ses objectifs affichés en début de saison. Au lendemain de la défaite sur la pelouse de l’OL dimanche (1-0), Pablo Longoria et Gennaro Gattuso ont organisé une réunion de crise à la Commanderie. Joueurs, staff et dirigeants ont ensuite rencontré les représentants des groupes de supporters mardi, afin d’essayer de créer un électrochoc et provoquer une réaction dès vendredi, à l’occasion de la réception de Metz.

Vitinha - OM : Le ton est donné après son transfert ! https://t.co/MFK2ZhQ7Sq pic.twitter.com/OhYB5KwvLs — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

« Il est vrai que cette semaine a été particulière »

À la veille de cette rencontre, Gennaro Gattuso était justement présent en conférence de presse et a évoqué cette semaine particulière : « Avec mon équipe, c'est quelque chose que nous faisons très souvent, entre nous, ainsi qu'avec l'équipe. Il est vrai que cette semaine a été particulière, mais nous avons effectivement organisé cette rencontre avec les supporters, qui était à mon sens très importante, dans un esprit de paix et d'amour envers l'équipe et le club . »

« Nous avons souvent répété que ce que nous faisons actuellement n'est pas suffisant »