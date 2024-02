L’OM est à la traîne, le coupable est désigné !

Thomas Bourseau

Benoît Cheyrou a fait les beaux jours de l’OM en faisant notamment partie de la dernière équipe marseillaise à avoir remporté un titre en 2012 avec la Coupe de la Ligue. Pour l’ancien de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli et Igor Tudor n’ont pas été mis dans les meilleures dispositions pour leur permettre d’offrir encore plus à l’OM et ce, pour des raisons de manque de moyens de la direction..

Depuis la nomination de Pablo Longoria en février 2021 au poste de président de l’OM, le club phocéen témoigne d’une valse des entraîneurs. En effet, seulement un an et demi après son arrivée de l’Atletico Mineiro, Jorge Sampaoli décidait de quitter l’équipe marseillaise. Même son de cloche pour son remplaçant Igor Tudor qui n’est pour sa part resté qu’un an.

Sampaoli et Tudor pas assez soutenus ?

Par la suite, Marcelino a tenu trois mois avant de démissionner et Gennaro Gattuso essaie tant bien que mal de sauver les meubles depuis le mois de septembre. Pablo Longoria est au cœur de toutes ces décisions et pour Benoît Cheyrou, le problème pourrait venir du président de l’OM en personne de ne pas avoir plus soutenu les entraîneurs sur le plan financier en donnant le maximum de moyens à Jorge Sampaoli et à Igor Tudor notamment pour performer au haut niveau.

«Pourquoi des coachs qui ont eu des résultats, n’ont pas eu un peu plus de moyens, de liberté»