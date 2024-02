L’Arabie Saoudite va lâcher 900M€, coup de théâtre pour la vente de l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Newcastle, l'Arabie Saoudite souhaite racheter un nouveau club européen. L'OM est annoncé comme l'une de ses cibles prioritaires, et certains considèrent que ce n'est plus qu'une question de temps avant que le PIF ne débarque à Marseille. Mais ce vendredi, la presse italienne vient, quelque peu, relancer ce dossier.

Annoncée depuis plusieurs mois, la vente de l'OM reste un pur fantasme. Mais pour certains journalistes comme Thibaud Vézirian, le club marseillais pourrait effectivement passer sous pavillon saoudien avant la fin de la saison. A moins que le PIF ne décide d'investir au sein d'un autre club européen.

Après Guendouzi, l'histoire se répète à l'OM https://t.co/6QNdjHQHBS pic.twitter.com/DL2boj28MA — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

L'Arabie Saoudite prête à se tourner vers l'AS Roma ?

Selon les informations de La Repubblica, l'Arabie Saoudite voudrait racheter l'AS Roma, propriété de la famille Friedkin. Le fonds d'investissement saoudien préparerait une offre de 900M€ pour posséder le club italien. De quoi remettre en question un possible rachat de l'OM ?

Vézirian est sceptique