Des méthodes douteuses a l’OM ? Riolo balance

L’OM a tenté de se séparer de Jonathan Clauss dans la dernière ligne droite du mercato hivernal, et Pablo Longoria a notamment fustigé l’attitude des agents du latéral droit de l’équipe de France. Une vieille habitude dénoncée par Daniel Riolo, qui semble donc s’interroger sur les méthodes du président de l’OM…

Interrogé mercredi en conférence de presse, Pablo Longoria a dénoncé des soucis relationnels avec les agents de Jonathan Clauss qui auraient diffusé de fausses informations à l’OM durant le mercato hivernal : « Je n’ai pas apprécié certaines choses et je pense que c’est important de le dire (…) Ça ne nous a pas plu en janvier que ses agents nous envoient différents messages. “Ah Barcelone veut le joueur.” J’ai appelé Barcelone et ce n’était pas vrai. On a noté ce type de situation. Pendant le mois de janvier, il a provoqué un effet inverse de ce qu’on attendait. Tout le monde doit être responsable », a indiqué le président de l’OM.

OM : Il refuse son transfert et prépare sa revanche https://t.co/wczum8XT1N pic.twitter.com/W7qLihB8dQ — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

Clauss, un feuilleton du mercato

Finalement, après avoir été annoncé en instance de départ, Jonathan Clauss est resté à l’OM cet hiver, mais cet épisode avec les agents n’a pas du tout été du goût de Longoria. Et de son côté, Daniel Riolo a poussé la réflexion encore plus loin sur ce problème récurrent à l’OM…

« La même histoire avec Guendouzi, Kamara... »