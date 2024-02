Dossier sensible à l'OM, Riolo tacle le boss

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, Jonathan Clauss aurait pu quitter l'OM. Alors que son latéral droit est finalement resté à Marseille, Pablo Longoria a fait un point sur sa situation, affirmant qu'il était revenu dans le droit chemin. Alarmé par les choix de l'OM vis-à-vis de Jonathan Clauss, Daniel Riolo a adressé un tacle au président du club.

Après un mercato hivernal mouvementé, Jonathan Clauss est finalement resté à l'OM. Interrogé dernièrement en conférence de presse, Pablo Longoria a lâché toutes ses vérités sur la situation de son arrière droit.

«Toute cette histoire n'est pas claire»

« Clauss veut être un joueur important, mais on attend beaucoup. Pendant un moment, il n'était pas un exemple comme on le voulait. Cette semaine, il a été exemplaire. Cela a été mouvementé, il faut expliquer les différentes situations. Le plus important, c'est l'institution. C'est plus important que tout pour les gens qui travaillent au quotidien. Avec Jonathan Clauss, je vais être clair car on a parlé et il n'y a pas de problème. Je crois que cela a eu un impact positif car il a montré un gros niveau d'engagement à l'entraînement cette semaine. J'en parle parce que tout le monde doit savoir. C'est un joueur avec des qualités exceptionnelles, il a une sensibilité spéciale et c'est un joueur attachant » , a expliqué Pablo Longoria, le président de l'OM.

«Mets-le sur le banc et sors-le même du groupe»