OM - FC Metz : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Ce vendredi soir, l'OM recevra le FC Metz au Vélodrome en ouverture de la 21ème journée de Ligue 1. Une rencontre très importante pour les deux formations, les Messins étant 16èmes du championnat, et Marseille qui reste sur quatre matchs consécutifs sans victoire. 8èmes, les hommes de Gennaro Gattuso ont donc l’occasion dès ce vendredi de se relancer. Le10sport vous donne toutes les informations importantes sur ce match.

Après une semaine marquée par certaines rencontres de Coupe de France, la Ligue 1 reprend ses droits dès ce vendredi soir. Le FC Metz, en grande difficulté sportive, va essayer de créer la surprise face à un OM malade. 16ème, le club lorrain reste sur une série de sept défaites consécutives, et pourrait donc totalement relancer sa saison en cas de victoire face à Marseille.



Du côté de l’OM, l’heure est également loin d’être à l’optimisme. Après une défaite méritée dimanche dernier sur la pelouse de l’OL (1-0), le staff ainsi que les dirigeants du club phocéen ont décidé de confronter les joueurs par le biais d’une réunion de crise. Ce mercredi, le président Pablo Longoria affirmait en conférence de presse vouloir mettre les joueurs de Gennaro Gattuso face à leurs responsabilités.

Vers une révolte de l’OM face à Metz ?

Ainsi, l’OM pourrait se remettre dans le droit chemin dès ce vendredi soir, et réaliser une belle opération comptable. En effet, en cas de victoire, Marseille passerait donc à 32 points, mettant ainsi la pression sur le Stade de Reims (7ème avec 30 points) et sur le RC Lens (6ème avec 32 points), qui joueront respectivement face à Lorient et Strasbourg.



De son côté, le FC Metz, en créant la surprise face à l’OM, pourrait se faire du bien en rattrapant l’OL, 15ème, mais aussi Montpellier et Nantes avec 19 points au compteur.

Quelles équipes pour FC Metz - OM ?

Pour cette rencontre, Laszlo Bölöni, le coach messin, pourra compter sur le retour du défenseur Christophe Hérelle de retour de suspension. En revanche, ce sont à la fois Jean Nguessan (sur le départ) et Albie Jallow (touché à une cuisse) qui ne seront pas disponibles face à l’OM.



La composition probable du FC Metz : Oukidja - Colin, Traoré, Hérelle, Udol - Jean-Jacques, N’Doram - Van den Kerkhof, Atta, Lamkel-Zé - Mikautadze



Côté marseillais, Gennaro Gattuso va devoir composer avec plusieurs absents. En effet, comme l’a confirmé l’Italien en conférence de presse, ce sont à la fois Michael Murillo, Geoffrey Kondogbia, et Jordan Veretout qui seront absents en raison de blessures.



La composition probable de l’OM : Lopez - Clauss, Gigot, Balerdi, Merlin - Ounahi, Onana, Harit - Ndiaye (ou Sarr), Aubameyang, Luis Henrique

