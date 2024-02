Mercato : Un transfert à 130M€ offert au PSG ?

Axel Cornic

L’été 2024 s’annonce bouillant pour le Paris Saint-Germain, qui pourrait se retrouver devant la tâche très ardue de trouver un remplaçant à Kylian Mbappé. Une occasion pourrait bien se présenter, puisque le Napoli semble avoir tout prévu pour le transfert de Victor Osimhen, un profil qui semble être très apprécié au sein du club parisien.

En fin de contrat, Kylian Mbappé n’a toujours pas décidé son avenir, mais le PSG semble croire de plus en plus à un départ. A Paris on se prépare donc au pire et le successeur du capitaine de l’équipe de France pourrait bien venir de Serie A.

Osimhen, le successeur annoncé de Mbappé

Ces derniers jours, plusieurs médias ont en effet parlé d’un vif intérêt du PSG pour Victor Osimhen, ancien du LOSC qui a explosé depuis son arrivée au Napoli. D’ailleurs, de côté du club transalpin on a commencé à ouvrir la porte à un départ lors du mercato estival 2024, avec le principal intéressé qui a d’ailleurs clairement annoncé avoir pris une décision pour la fin de saison.

Le Napoli attend un signe du PSG