Mercato : Il fait une concession pour signer à l’OM

Arnaud De Kanel

Nommé conseiller sportif de l'OM le 30 novembre dernier suite au départ de David Friio, Medhi Benatia a été contraint de mettre en suspens ses activités d'agent. Ce n'est d'ailleurs pas la seule concession faite par le Marocain qui n'est pas un employé du club phocéen à proprement parler étant donné qu'il œuvre en tant que prestataire. De son propre aveu, il a accepté cette particularité uniquement car il s'agissait de l'OM.

De retour à l'OM quinze ans après l'avoir quitté sans avoir disputé le moindre match, Medhi Benatia endosse le costume de conseiller sportif depuis fin novembre. Un rôle particulier, à l'image de son contrat. En effet, Benatia n'est pas employé par l'OM puisqu'il est payé comme un prestataire. Malgré tout, il a répondu favorablement à la proposition de Pablo Longoria tout simplement parce que c'était pour l'OM, un club qui compte beaucoup pour lui.

«Si c'était ailleurs, je n'aurai pas du tout accepté»

« Mon rôle à l'OM ? C'est conseiller, proposer, assister. Je ne suis pas décideur ici. Et le coach (Gennaro Gattuso), Stéphane (Tessier, directeur général) et Pablo (Longoria, président) sont là pour te dire ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Si c'était ailleurs, je n'aurai pas du tout accepté. Aujourd'hui, je suis là. Je suis lié au président, parce que c'est lui qui m'a fait venir », a révélé Medhi Benatia dans un entretien accordé au Canal Football Club . Le Marocain reconnait un certain manque de stabilité dans le projet actuel.

Benatia et l'instabilité de l'OM