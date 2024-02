Mercato - PSG : Al-Khelaïfi annonce le prochain club de Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir annoncé son départ à l'issue de la saison auprès de sa direction, Kylian Mbappé négocie désormais en vue de s'engager avec son prochain club. Et selon toute vraisemblance, il s'agira du Real Madrid. C'est un secret de Polichinelle. Au point que Nasser Al-Khelaïfi ait même vendu la mèche en privé.

C'est le secret le moins bien gardé du monde. La semaine dernière, de nombreux médias ont été en mesure d'annoncer, puis de confirmer, que Kylian Mbappé avait annoncé son départ auprès de sa direction, puis à l'ensemble de ses coéquipiers du PSG. Désormais, il ne manque plus qu'à connaître l'identité de son futur club. Et là encore, il ne s'agit pas d'un secret difficile à garder.

Mbappé d'accord avec le Real ?

Et pour cause, le Real Madrid est l'immense favori dans la course à la signature de l'attaquant du PSG. Selon les informations de MARCA , l'accord a même été trouvé entre les deux parties. Kylian Mbappé devrait s'engager avec le club merengue jusqu'en 2029.

«Tout est bouclé à 100% entre Mbappé et le Real Madrid»