Mercato - PSG : C'est signé, un accord est révélé avec Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'annonce de son départ du PSG en coulisses, l'ultime question concernant l'avenir de Kylian Mbappé réside dans le nom de son prochain club. La réponse fait peu de doute, mais elle se confirme de jour en jour. La presse espagnol confirme même un accord avec le Real Madrid où l'attaquant français devrait s'engager jusqu'en 2029.

C'est un secret de Polichinelle. Kylian Mbappé va bel et bien quitter le PSG à l'issue de son contrat le 30 juin prochain. L'international français l'a annoncé en coulisses et il ne manque plus que l'officialisation qui n'interviendra pas tout de suite. En attendant, Kylian Mbappé peaufine les détails de son prochain contrat.

Accord total avec le Real Madrid

En effet, selon les informations de MARCA , Kylian Mbappé discute depuis le début de l'année avec le Real Madrid et un accord a été trouvé. Pour preuve, le quotidien madrilène révèle qu'un très grand club européen a contacté l'entourage de l'attaquant du PSG qui a répondu qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre les discussions. Et pour cause, Mbappé est déjà d'accord avec le club merengue.

Un contrat jusqu'en 2029 ?