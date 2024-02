PSG - Real Madrid : Mbappé refuse d’imiter Cristiano Ronaldo !

Thomas Bourseau

Après le PSG, Kylian Mbappé va sauf énorme rebondissement s’engager en faveur du Real Madrid à l’instar de son idole Cristiano Ronaldo. Néanmoins, contrairement à « CR7 », « KM7 » refuserait catégoriquement de porter le numéro 9 la saison prochaine au Real Madrid pour son premier exercice au Real Madrid.

Kylian Mbappé est un fan absolu de Cristiano Ronaldo et ce, depuis son plus jeune âge. En atteste la célèbre photo de lui dans sa chambre avec des posters du Portugais sur les murs. Et même depuis ses débuts professionnels, Mbappé n’a pas caché idolâtré le quintuple Ballon d’or.

«Ronaldo ? Tout le monde sait l’admiration que j’ai pour lui»

Dans le cadre du Intérieur Sport qui lui était consacré en 2018 en revenant sur le 1/8ème de finale de Ligue des champions perdu par le PSG face au Real Madrid, Kylian Mbappé tenait le discours suivant. « Ronaldo… Tout le monde sait l’admiration que j’ai pour lui, mais à ce moment-là… Même Ronaldo ne peut rien faire. J’ai entendu « Congratulations ». Ouais, ouais, merci. Franchement, je t’aime beaucoup, mais non, là c’est Kylian avant tout. Le Paris Saint-Germain, on a perdu. Même ton idole ne peut rien faire à ce moment-là ».

Mbappé - PSG : Le Real Madrid prévoit une surprise magistrale https://t.co/6jjYkhQduZ pic.twitter.com/G7iFkfevS5 — le10sport (@le10sport) February 18, 2024

Contrairement à Ronaldo, Mbappé ne veut pas du 9 au Real Madrid