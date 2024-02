Mbappé - PSG : Une fin catastrophique est annoncée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La bombe a été lâchée dans le cours de la semaine. Kylian Mbappé a annoncé en interne son départ du PSG à l'issue de la saison. L'attaquant français a donc décidé d'officialiser son choix auprès de sa direction assez tôt dans la saison. Une situation qui n'est pas sans risque comme le craint Pascal Dupraz qui s'inquiète pour le PSG dans les prochaines semaines.

L'annonce de Kylian Mbappé en interne ne représente pas une énorme surprise puisque son départ était attendu. En revanche, le timing, très précoce, pose question e suscite des interrogations sur la façon dont le PSG va gérer la suite de la saison et notamment les rendez-vous important en Ligue des champions. Et Pascal Dupraz n'est pas rassuré.

Les deux prochaines stars du PSG déjà connues ? https://t.co/KnGpKkOi0o pic.twitter.com/QANGRS0w64 — le10sport (@le10sport) February 18, 2024

«L'attitude de Kylian Mbappé va être extrêmement scrutée»

« J'ai l'impression que non cette histoire ne peut pas bien se terminer entre Mbappé et le Paris Saint-Germain. Il faut envisager que le PSG ne gagne pas la Ligue des champions cette année. Ce n'est pas encore fait, ils ont des matchs à disputer et sont bien partis pour se qualifier en quarts de finale. Mais imaginez ce scénario où le PSG se fait éteindre par le Real Madrid en quarts de finale. Vous pensez que de mi-avril jusqu'à la fin de saison tout va bien se passer alors que Mbappé a déjà annoncé son départ du PSG? Ce sont les résultats qui vont conditionner cette fin. L'attitude de Kylian Mbappé va être extrêmement scrutée par tout le monde et notamment les dirigeants du Paris Saint-Germain », lance-t-il sur le plateau des Grandes Gueules de RMC , avant de poursuivre.

«Attendons les résultats et scrutons les attitudes des uns et des autres»