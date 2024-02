PSG : Il annonce une surprise pour remplacer Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'annonce du départ de Kylian Mbappé a fait l'effet d'une bombe et pousse le PSG à se mettre en quête de son successeur. Une chose est sûre, le club de la capitale ne recrutera plus de stars de la dimension de Lionel Messi ou Neymar. Cependant, selon Alain Cayzac, Warren Zaïre-Emery a l'étoffe pour devenir celui qui prendra la place de Kylian Mbappé.

Sur le départ du PSG, Kylian Mbappé va laisser un vide qu'il sera difficile à combler. Cependant, plusieurs options circulent pour gérer la succession du crack de Bondy. Quoi qu'il en soit, Alain Cayzac n'est pas du tout inquiet, au point d'annoncer que la future star capable de remplacer Kylian Mbappé est déjà à Paris.

PSG : L’incroyable sacrifice de Kylian Mbappé pour signer au Real Madrid https://t.co/3TeAC8Fp4B pic.twitter.com/UWaji3sY4Z — le10sport (@le10sport) February 18, 2024

«Zaïre-Emery va devenir une star»

« Moi, j’ai toujours aimé les stars. Le PSG ne peut pas vivre sans star. Mbappé s’en va mais il y en a encore des stars ! Marquinhos, Hakimi et Dembélé sont des stars, Zaïre-Emery va en devenir une et on va recruter des grands joueurs qui sont des stars. Dans le projet, il n’est pas question qu’il n’y ait pas de stars. Je ne conçois pas un PSG sans star », assure l'ancien président du PSG dans les colonnes du Parisien , avant de poursuivre.

«Le départ de Mbappé n’est pas le renoncement à un système»