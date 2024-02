Transferts : Le PSG répond cash sur Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

À la surprise générale, Kylian Mbappé a démarré le match face au FC Nantes sur le banc de touche samedi soir. Un choix qui a fait polémique, seulement quelques jours après que l'attaquant ait annoncé son départ du PSG en fin de saison. Mais Luis Enrique a mis les choses au clair sur le cas Mbappé et affirme qu'il s'agit d'une simple rotation, et non d'une sanction.

Le PSG s'est imposé sur la pelouse du FC Nantes (2-0) samedi soir en championnat grâce notamment à un deuxième but signé Kylian Mbappé sur penalty, et pourtant, le capitaine de l'équipe de France avait démarré cette rencontre sur le banc de touche. Il semblait même passablement énervé à son arrivée au stade, et l'ensemble des observateurs ont donc logiquement supposé une sanction liée à l'annonce de son départ du PSG en fin de saison, qui a été prononcée durant la semaine à la direction puis à l'ensemble du vestiaire.

Luis Enrique met les choses au clair pour Mbappé

Interrogé en conférence de presse d'après-match, Luis Enrique a répondu cash aux journalistes en évoquant une simple rotation sportive et non une sanction pour Kylian Mbappé : « C’est à la fois très simple et très compliqué à expliquer. Nous avons joué un match de Champions League il y a quasiment deux jours, et par rapport à l’énergie nécessaire pour être compétitif je pensais qu’il était bien de donner du temps de jeu à ceux qui n’avaient pas joué le dernier match. Comme nous avons des objectifs ambitieux en Champions League, nous avons besoin de tous les joueurs. Et même si on n’avait 5-6 joueurs qui n’avaient pas joué comme titulaires en Champions League, je crois que l’énergie a manqué un peu car Nantes a très bien défendu et fermé tous les espaces », assure l'entraîneur du PSG.

