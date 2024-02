PSG : Une punchline lâchée sur ces transferts à 170M€

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le PSG a sorti le chéquier pour recruter Randal Kolo Muani ainsi que Gonçalo Ramos. Le club de la capitale avait besoin d'attaquants, le fait est que le Français et le Portugais ne jouent pas énormément sous les ordres de Luis Enrique. De quoi faire réagir Jean-Michel Larqué, qui a lâché une punchline.

A l'intersaison, le PSG avait besoin d'un 9 et le club de la capitale a mis les moyens. Gonçalo Ramos a été recruté pour 60M€ + 20M€ en provenance de Benfica, tandis que Randal Kolo Muani a été acheté 90M€ à Francfort. Deux investissements conséquents, mais cela n'empêche pas Luis Enrique de laisser Ramos et Kolo Muani sur le banc.



« Il n’y en a aucun des deux qui joue »

Pour Le Quotidien du Sport , Jean-Michel Larqué a réagi aux situations de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani au PSG. Il a alors lâché : « Moi je vois qu’ils ont mis beaucoup d’argent sur deux avant-centres, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, mais il n’y en a aucun des deux qui joue et c’est Kylian Mbappé qui joue n°9 ».

« Si on achète des parpaings pour les laisser au bord du chantier... »