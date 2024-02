Le PSG lâche 175M€, un joueur veut tout relancer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour pallier les départs de Lionel Messi et Neymar, le PSG s’est montré actif sur le mercato, s’attachant notamment les services de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos pour renforcer le secteur offensif. Deux joueurs qui connaissent des premiers mois difficiles dans la capitale, tandis qu’un autre protégé de Luis Enrique se verrait bien prendre place dans l’axe de l’attaque.

175M€. C’est la somme lâchée par le Paris Saint-Germain l’été dernier pour mettre la main sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, arrivés respectivement de Benfica et l’Eintracht Francfort pour 80 et 95M€ bonus compris. Deux investissements encore loin de porter leurs fruits à la mi-saison, alors que Luis Enrique semble avoir d’autres plans pour son attaque. Alors que Kylian Mbappé apparaît régulièrement dans l’axe de l’attaque, Marco Asensio pose lui aussi sa candidature pour rester en pointe.

« C’est dans l’axe que je me sens le plus à l’aise »

« C’est dans l’axe que je me sens le plus à l’aise et le plus dangereux , confie Marco Asensio dans un entretien accordé à l’ AFP . Nous jouons un football très dynamique, dans lequel il y a beaucoup de permutations, surtout en attaque. C’est un poste qui exige beaucoup au niveau défensif et tactique, et c’est dans ce domaine que j’essaie de m’améliorer avec l’aide de l’entraîneur et du staff. »

« Je suis aussi heureux de vivre dans cette ville »