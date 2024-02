Mercato - FC Nantes : Il jubile après son transfert

Arnaud De Kanel

Le FC Nantes se donne de l'air. Forts de leurs succès acquis sur la pelouse de Toulouse dimanche en milieu d'après-midi, les Canaris grimpent à la 12ème place du classement et prennent trois points d'avance sur le barragiste. Prêté par l'OL, Tino Kadewere a débloqué son compteur en Ligue 1 avec son nouveau club. L'attaquant confie se sentir très bien depuis son transfert.

A la recherche de son premier succès depuis le 2 décembre, le FC Nantes a renoué avec la victoire ce dimanche face à Toulouse. Une victoire qui fait le plus grand bien aux Canaris , bien aidés par le retour de Mostafa Mohamed. Le buteur égyptien forme un duo très intéressant avec la nouvelle recrue Tino Kadewere. Double buteur face à Pau en Coupe de France début janvier, le joueur prêté par l'OL a inscrit son premier but en championnat.

Transfert de dernière minute au FC Nantes, il jubile https://t.co/GKX02ydSck pic.twitter.com/bR4M6pGvCU — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

«Il faut continuer comme ça»

« On est venu avec un seul mot d’ordre : prendre des points. C’était vraiment important. On l’a travaillé toute la semaine. On s’était dit, même si on joue mal, il faut prendre des points. On est donc vraiment content de prendre ces 3 points. Maintenant, il faut continuer comme ça : prendre des points même si on fait des mauvais matches », a confié Tino Kadewere au micro de Prime Vidéo . L'attaquant nantais est aux anges.

«Je suis vraiment content d’être ici»