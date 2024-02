Transfert de dernière minute au FC Nantes, il jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le FC Nantes a attendu la fin du mercato hivernal pour annoncer le remplaçant de Quentin Merlin. Après avoir tenté le coup pour recruter Massadio Haïdara, le club entraîné par Jocelyn Gourvennec est parvenu à obtenir le prêt de Nicolas Cozza. Arrivé en provenance de Wolfsburg, le joueur est heureux de retrouver la Ligue 1.

Les supporters du FC Nantes ont craint un échec de dernière minute. Le mercato était terminé depuis quelques heures et aucune nouvelle n'était apparue en ce qui concerne le dossier Nicolas Cozza. Finalement, l'arrivée de l'ancien montpellierain a été officialisé le 2 février, juste après la fin du mercato. Prêté par Wolfsburg jusqu'à la fin de la saison, Cozza a accordé un entretien aux médias du club avant de se déplacer à Toulouse pour revenir sur son retour en Ligue 1.

Le FC Nantes annonce une signature ! https://t.co/Ls7hz7yzys pic.twitter.com/YoSiF5NsHx — le10sport (@le10sport) February 10, 2024

Cozza jubile après son transfert

« J'étais dans les petits papiers depuis un petit moment. Je savais très bien qu'il y avait un joueur devant moi. J'étais prêt, j'attendais juste le coup de fil même jusqu'au dernier moment. C'est pour ça que ça s'est fait aussi rapidement. C'était ma volonté de quitter Wolfsburg. Je cherchais un prêt pour me relancer et le FC Nantes fait les efforts pour être là pour moi. Je suis vraiment très content d'être ici ! » a lâché celui qui vient prendre la place de Quentin Merlin sur le côté gauche.

« On est très heureux de l'avoir avec nous ! »