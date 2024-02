Mbappé - PSG : La sortie intrigante qui met le feu en Espagne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la victoire du FC Barcelone contre le Celta de Vigo (2-1), Joan Laporta a été interrogé sur une éventuelle signature de Kylian Mbappé, qui a annoncé en privé qu'il allait quitter le PSG. Le président du club catalan ne prend évidemment pas clairement position, mais sa petite phrase énigmatique ne manque pas de faire parler en Espagne.

L'avenir de Kylian Mbappé n'a pas fini de faire parler. Et pour cause, l'attaquant du PSG aurait annoncé en interne sa décision de quitter le club de la capitale à l'issue de la saison alors que son contrat s'achève le 30 juin. La fin d'un long feuilleton qui va donc voir Kylian Mbappé filer à l'étranger la saison prochaine, sept ans après sa signature au PSG en provenance de l'AS Monaco, pour environ 180M€. Reste désormais à connaître son futur club. Selon toute vraisemblance, il s'agira du Real Madrid.

Laporta interpellé par un supporter du Barça

Mais tant que rien n'est officiel, les supporters de tous les clubs peuvent rêver. Y compris ceux du FC Barcelone. D'ailleurs, après la victoire du club blaugrana contre le Celta de Vigo (2-1), un fan catalan a interpellé Joan Laporta en lui demandant de recruter Kylian Mbappé. Et la réponse du président du Barça a de quoi intrigué. « Toi, tu ne sais rien », a-t-il lâché dans un court échange capté par les caméras du Chiringuito .

💣 Le piden a Laporta que fiche a Mbappé.😳 ¡OJO a la respuesta del presidente del Barça!🎥 @10JoseAlvarez pic.twitter.com/EtimWQtzfs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 17, 2024

Ancelotti aussi est interrogé sur Mbappé