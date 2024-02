Mbappé sanctionné par Luis Enrique ? Le PSG s’explique

Hugo Chirossel

Pour le déplacement du PSG sur la pelouse du FC Nantes samedi soir (0-2), Luis Enrique a décidé de laisser Kylian Mbappé sur le banc, lui qui est entré en jeu en cours de match. Un choix qui interpelle, au terme d’une semaine marquée par l’annonce de l’international français de s’en aller à la fin de la saison, mais qui n’est pas une sanction a fait savoir le club de la capitale.

Trois jours après sa victoire en Ligue des champions face à la Real Sociedad (2-0), le PSG a enchaîné samedi, à l’occasion de son déplacement sur la pelouse du FC Nantes (0-2). Une rencontre pour laquelle Luis Enrique avait décidé de faire démarrer Kylian Mbappé sur le banc. Il l’a finalement fait entrer à l’heure de jeu et l’international français a marqué le second but du PSG sur un penalty qu’il avait lui-même obtenu.

Mbappé écarté, l’annonce du PSG https://t.co/0n8oUlFD8R pic.twitter.com/gSpbABCtgH — le10sport (@le10sport) February 18, 2024

Mbappé sanctionné ? La mise au point du PSG

Dans le contexte actuel et alors que Kylian Mbappé a annoncé cette semaine à Nasser Al-Khelaïfi, ainsi qu’aux joueurs du PSG, son départ à la fin de la saison, le choix de Luis Enrique interpelle. Mais le club de la capitale a fait savoir qu’il ne s’agissait pas d’une sanction envers l’attaquant de 25 ans, simplement un choix de son entraîneur.

«Il n’y a aucune consigne de passée, l’entraîneur est indépendant dans ses choix»

« C’est un choix de Luis Enrique, aucune décision de la direction par rapport à son choix de partir. Il n’y a aucune consigne de passée, l’entraîneur est indépendant dans ses choix. Tout le monde souhaite que l’aventure se termine de la meilleure des manières », a expliqué le PSG à L'Équipe .

«Nous voulons lutter avec tous les joueurs»