PSG : Dembélé, Mbappé… Le vestiaire soutient Luis Enrique

Hugo Chirossel

Alors que le PSG s’est imposé sur la pelouse du FC Nantes samedi soir (0-2), Luis Enrique a décidé d’effectuer plusieurs changements dans son onze de départ, avec notamment les absences de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou bien Achraf Hakimi, laissés sur le banc. Des choix validés par Danilo Pereira, qui estime que cette rotation est nécessaire avec l’enchaînement des matchs.

Au terme d’une semaine animée l’avenir de Kylian Mbappé et trois jours après sa victoire face à la Real Sociedad en Ligue des champions (2-0), le PSG a ramené trois points de son déplacement sur la pelouse du FC Nantes samedi soir (0-2), pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Une victoire obtenue sans Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, du moins au coup d’envoi, eux que Luis Enrique avait décidé de laisser sur le banc.

«Nos supporters peuvent se rendre compte que tous les joueurs sont impliqués»

Les trois hommes sont entrés à l'heure de jeu et Kylian Mbappé a même transformé le penalty qu’il avait lui-même obtenu, permettant au PSG de s’imposer par deux buts d’écart, après l’ouverture du score de Lucas Hernandez. « Pour nous c’était un match difficile. Venir dans ce stade avec une ambiance incroyable, après un match de Ligue des Champions difficile… On a essayé de changer l’équipe. Des joueurs ont eu l’opportunité d’avoir plus de minutes. Nos supporters peuvent se rendre compte que tous les joueurs sont impliqués. C’est une victoire importante pour nous. Nous voulons lutter avec tous les joueurs. Tous sont impliqués ! », a expliqué Luis Enrique au micro de Canal+ à l’issue de la rencontre.

Danilo valide les choix de Luis Enrique