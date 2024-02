PSG : Mbappé s’en va, le vestiaire sort du silence

Hugo Chirossel

Comme attendu depuis un certain temps, Kylian Mbappé a annoncé cette semaine à Nasser Al-Khelaïfi, ainsi qu’aux joueurs du PSG, qu’il partirait en juin prochain, à l’issue de son contrat. Les derniers jours ont été animés à Paris mais malgré tout, Danilo Pereira estime que cela n’a pas perturbé le groupe.

Le PSG s’est imposé sur la pelouse du FC Nantes samedi soir (0-2), pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Une victoire qui intervient trois jours après celle face à la Real Sociedad en Ligue des champions (2-0), et surtout au terme d’une semaine marquée par l’annonce de Kylian Mbappé de quitter le club de la capitale à la fin de la saison.

Mbappé - PSG : Le FC Barcelone s’est complètement manqué ! https://t.co/6wTgzhUl61 pic.twitter.com/6zq3nMq40R — le10sport (@le10sport) February 18, 2024

Mbappé remplaçant puis buteur

L’international français a d’ailleurs été laissé sur le banc au coup d’envoi de cette rencontre, tout comme son compatriote Ousmane Dembélé. Il est ensuite entré en jeu et a marqué le second but du PSG sur penalty. Si l’avenir de Kylian Mbappé a, une nouvelle fois, agité la semaine des Parisiens, cela ne les a pas perturbés pour autant.

«Si cela a pu perturber le groupe ? Je ne pense pas»