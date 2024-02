Mbappé écarté, l’annonce du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Surprise face au FC Nantes. Deux jours après l’annonce du départ de Kylian Mbappé, Luis Enrique a décidé de se passer des services de l’international français au coup d’envoi de la 22e journée de Ligue 1. Faut-il y voir un lien avec la fin actée de son aventure au PSG ? L'entraîneur s’est justifié après la victoire parisienne (2-0).

Alors qu’il a été annoncé jeudi que Kylian Mbappé allait quitter le PSG au terme de la saison, Nasser Al-Khelaïfi ayant été prévenu par le principal concerné, ce dernier n’a pas débuté la rencontre face au FC Nantes trois jours après la victoire en Ligue des champions contre la Real Sociedad. Kylian Mbappé est apparu le visage fermé au moment de quitter le car parisien, avant de faire son entrée à l’heure de jeu et de doubler la marque pour son équipe quelques minutes plus tard. Alors que le club avait fait savoir que cette non-titularisation de Mbappé était l'unique choix de Luis Enrique, celui-ci a eu l’occasion de justifier son choix en conférence de presse.

« Je pensais qu’il était bien de donner du temps de jeu à ceux qui n’avaient pas joué le dernier match »

« C’est à la fois très simple et très compliqué à expliquer. Nous avons joué un match de Champions League il y a quasiment deux jours, et par rapport à l’énergie nécessaire pour être compétitif je pensais qu’il était bien de donner du temps de jeu à ceux qui n’avaient pas joué le dernier match. Comme nous avons des objectifs ambitieux en Champions League, nous avons besoin de tous les joueurs. Et même si on n’avait 5-6 joueurs qui n’avaient pas joué comme titulaires en Champions League, je crois que l’énergie a manqué un peu car Nantes a très bien défendu et fermé tous les espaces », a expliqué Luis Enrique, relayé par CulturePSG .

Mbappé ménage après sa blessure à la cheville