Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid prépare un coup légendaire ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait avoir l'occasion d'attirer un autre géant du football mondial : Erling Haaland. Tout d'abord car l'international norvégien de 23 ans dispose dans son contrat d'une clause libératoire qui entrera en vigueur cet été. Mais aussi car le joueur de Manchester City souhaiterait rejoindre le club espagnol.

Kylian Mbappé aurait de grandes chances de s'engager avec le Real Madrid l'été prochain. Un départ qui laisse le PSG dans l'embarras. Qui pourrait le remplacer ? Erling Haaland ? Journaliste pour Le Parisien , Laurent Perrin est formel.

PSG : Mbappé a fait un gros sacrifice pour rejoindre le Real Madrid https://t.co/M56ZV8QkUV pic.twitter.com/WKNBGwRmEA — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

Haaland au PSG, « ça n'arrivera pas »

« Ce serait un énorme coup ! Mais ça n'arrivera pas, désolé d'être un briseur de rêve. Erling Haaland est sous contrat jusqu'en 2027 et Manchester City ne le lâchera pas. Surtout pas au PSG compte tenu de la rivalité entre Abou Dabi et le Qatar » a-t-il déclaré ce vendredi. Et pour cause, Haaland rêverait de s'engager avec le Real Madrid.

Haaland viserait le Real Madrid