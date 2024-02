Mercato : Un club étranger répond au PSG pour l’après-Mbappe

Axel Cornic

En marge de la rencontre de Serie A de ce vendredi soir face au Torino, Giuseppe Marotta a répondu aux questions sur l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Lautaro Martinez. Ce dernier, est annoncé comme l’un des candidats à la succession de Kylian Mbappé, qui aurait tout récemment annoncé son départ au président Nasser Al-Khelaïfi.

C’était dans l’air depuis l’été dernier. Kylian Mbappé, dont le contrat se termine le 30 juin prochain, aurait annoncé au président Nasser Al-Khelaïfi sa volonté de quitter le PSG. Une tendance reprise par plusieurs médias à travers l’Europe, ce qui pourrait mettre fin à un feuilleton interminable.

Départ de Mbappé : Le PSG écoeure un club anglais ! https://t.co/TpXZIWejDa pic.twitter.com/DpkrGepzpP — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

Qui pour remplacer Mbappé ?

Car si ces derniers mois le pessimisme était de mise, le PSG a toujours cru en la prolongation de Mbappé. RMC Sport nous apprend d’ailleurs que le président Al-Khelaïfi aurait été assez surpris lors de l’annonce du joueur, survenue il y a seulement quelques jours. Cela ne serait pas le cas du vestiaire parisien, puisque que personne n’aurait vraiment été surpris par la décision de Kylian Mbappé, ce qui laisse penser que certains éléments étaient peut-être au courant.

« Nous sommes l'Inter et je ne vois pas la différence entre nous et le PSG »