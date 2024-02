Mercato : Le PSG a tout prévu pour l'après-Mbappé

Alexis Brunet

Le PSG doit faire face à un sacré challenge, remplacer Kylian Mbappé. Bien que rien ne soit encore officiel, le champion du monde aurait pris sa décision, c'est-à-dire ne pas prolonger à Paris, et rejoindre sans doute le Real Madrid. Face au départ de sa star, le club de la capitale aurait décidé de changer complètement de stratégie, avec un mercato adapté.

Les supporters parisiens vont devoir profiter des prochains mois, car ce seront sans doute les derniers de Kylian Mbappé au PSG. Dernièrement de nombreuses sources ont indiqué que l'attaquant aurait fait son choix, et qu'il aurait décidé de ne pas prolonger à Paris. Rien n'est encore officiel, et il faudra attendre la communication du club de la capitale. Une formation est favorite pour accueillir le Français, le Real Madrid.

Quelle stratégie va adopter le PSG ?

Selon les informations du Parisien , le probable départ de Kylian Mbappé va faire évoluer la stratégie du PSG. Le club de la capitale souhaiterait à l'avenir ne plus être dépendant d'un seul joueur, et disposer d'une équipe homogène, avec une part importante accordée au collectif. Un changement brutal, car il y a encore un an, le PSG pouvait se vanter d'aligner trois superstars, Lionel Messi, Neymar, et donc Kylian Mbappé.

Un mercato ambitieux pour l'été prochain

La stratégie va donc probablement changer, mais le PSG sera toujours un acteur majeur du mercato. D'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, le club de la capitale va chercher à recruter un top joueur par ligne, lors du prochain mercato estival. Le nom de Victor Osimhen revient avec insistance pour ce qui est de l'attaque. En défense, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les dirigeants parisiens vont revenir à la charge pour Leny Yoro. Le Lillois ne devrait pas prolonger son contrat, et donc un départ dans les prochains mois serait la solution la plus probable. Enfin, au milieu de terrain, les pistes sont nombreuses. Le PSG rêve toujours de Bernardo Silva, mais Bruno Guimarães et Joshua Kimmich sont aussi scrutés.