Mercato : Après la bombe Mbappé, le PSG va réagir

Alexis Brunet

Le PSG a été touché dernièrement par un séisme. Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas prolonger son contrat, et de quitter le club de la capitale à la fin de la saison. Un choix qui va forcer les dirigeants parisiens à réagir. Ces derniers veulent recruter au moins un joueur important par ligne.

Après de nombreuses années, l'histoire d'amour entre le PSG et Kylian Mbappé est sur le point de prendre fin. Le Français aurait annoncé dernièrement à son président qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat à Paris.

Le Real Madrid touche au but pour Mbappé

En ne prolongeant pas son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé se dirige donc encore un peu plus vers le Real Madrid. Le club espagnol essaye de recruter le Français depuis plusieurs années, et il semble donc enfin toucher au but.

Mbappé - PSG : Un coup de théâtre signé Macron ? https://t.co/ObmTBh3OpV pic.twitter.com/17ud6PLe39 — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

Le PSG va envoyer du lourd sur le mercato