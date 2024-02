Départ de Mbappé : Danger pour Luis Enrique ? La réponse

Alexis Brunet

Le PSG a décidé de nommer Luis Enrique au poste d'entraîneur, l'été dernier. Depuis, le coach espagnol a montré de belles choses, mais il est aussi critiqué, notamment pour ses relations tumultueuses avec les journalistes. Mais le club de la capitale ne devrait pas se séparer de l'entraîneur de 53 ans à la fin de la saison, même si un certain Jürgen Klopp sera libre, après son départ de Liverpool.

Dans les prochains mois, le PSG va devoir se réorganiser sérieusement. En effet, d'après plusieurs sources, dont L'Équipe , ou bien RMC Sport , Kylian Mbappé va quitter le club de la capitale. Les dirigeants parisiens vont donc perdre l'un des meilleurs parisiens depuis de nombreuses années. Il va falloir lui trouver un remplaçant, et cela s'annonce très compliqué.

Osimhen est le favori

Déjà intéressé l’été dernier, le PSG devrait passer de nouveau à l’action pour Victor Osimhen. Le Nigérian a de grandes chances de quitter Naples l’été prochain, et le club de la capitale pourra mettre le prix demandé par le président Napolitain. Outre l’ancien joueur du LOSC, les dirigeants parisiens surveillent Rafael Leão, Benjamin Šeško, ou bien Lautaro Martínez. En plus d'un recrutement en attaque, le PSG va aussi probablement se renforcer au milieu de terrain, et en défense. Le nom de Leny Yoro revient avec insistance pour ce qui est de la charnière parisienne. Au milieu, les pistes sont nombreuses, avec notamment Bernardo Silva, et Joshua Kimmich.

Luis Enrique devrait rester au PSG