Mercato - PSG : Luis Enrique répond sur le successeur de Mbappé !

Rien n'est encore officiel, mais la saison prochaine, le PSG devrait visiblement faire sans Kylian Mbappé. Ayant pris la décision de partir à l'issue de la saison, le Français va laisser un énorme vide à Paris. Il va donc falloir le combler au mercato estival. Luis Enrique a d'ailleurs été interrogé sur la succession de Mbappé.

Le moment tant redouté par le PSG va enfin arriver. Kylian Mbappé ayant décidé de partir à l'issue de la saison, le club de la capitale va devoir se faire à la vie sans sa star. Mbappé va s'en aller, mais il sera remplacé à Paris. La question est maintenant de savoir par qui. Un énorme chantier attend donc Luis Enrique et le PSG.

Succession de Mbappé : Le PSG se piège tout seul ! https://t.co/7AXE3XILdR pic.twitter.com/GhCbZlHGKf — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

« Je travaille chaque jour... »

N'ayant pas voulu trop se prononcer sur les rumeurs de départ de Kylian Mbappé, Luis Enrique en a dit un peu plus en ce qui concerne la succession de la star du PSG. En conférence de presse, l'entraîneur parisien a alors expliqué : « Sur quel profil technique nous travaillons pour remplacer Mbappé ? Je travaille chaque jour avec mon staff et la direction sportive sur le présent et le futur. Le futur proche de l'effectif. C'est notre objectif tout au long de la saison ».

Les pistes XXL du PSG

Qui viendra faire oublier Kylian Mbappé ? Plusieurs noms circulent. Alors que le PSG pourrait compter sur le retour de prêt de Xavi Simons, il est question de gros investissements au mercato. Rafael Leao, Victor Osimhen et Lautaro Martinez seraient ainsi sur la liste du PSG pour l'après Mbappé.