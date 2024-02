Real Madrid - PSG : Mbappé a passé un pacte secret avec Al-Khelaïfi

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé fait la Une de toutes les rubriques mercato en ce moment, puisqu’il aurait enfin annoncé sa décision au président Nasser Al-Khelaïfi. Il devrait ainsi quitter le Paris Saint-Germain au terme de son contrat le 30 juin prochain et si le Real Madrid semble être sa destination favorite, le secret devrait être gardé pendant encore quelques temps.

Nous y sommes, six ans et demi après son arrivée, Kylian Mbappé semble se rapprocher doucement d’un départ du PSG. A en croire RMC Sport , il aurait informé sa direction qu’il partira au terme de son contrat et désormais, on n’attend plus que l’annonce officielle pour définitivement mettre fin au feuilleton.

Silence total pour le moment

Il faudra toutefois prendre son mal en patience ! A en croire les indiscrétions de Il Corriere dello Sport , le PSG et le clan Mbappé devraient rester silencieux pendant encore quelques temps. Un pacte aurait en effet été passé avec le président Al-Khelaïfi, avec donc la volonté d’éviter toute annonce officielle pour le moment.

Mbappé n’aurait jamais parlé du Real Madrid

Ce n’est pas tout, puisque le quotidien nous apprend également que Nasser Al-Khelaïfi ne serait pas du tout au courant de l’avenir de Kylian Mbappé. Il n’aurait en effet jamais été question du Real Madrid ou de tout autre club lors de la fameuse discussion entre les deux hommes forts du PSG.