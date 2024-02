Mbappé - PSG : Il annonce son transfert en public ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Partenaire de Kylian Mbappé en équipe de France, Aurélien Tchouaméni devrait donc accueillir la star du PSG au sein du Real Madrid lors du prochain mercato estival. D’ailleurs, le milieu de terrain semble avoir vendu la mèche pour Mbappé avec son post sur Twitter qui a fait le buzz jeudi soir. Explications.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est la fin ! L’attaquant de l’équipe de France a annoncé cette semaine à son président, Nasser Al-Khelaïfi, qu’il s’en irait au terme de son contrat en juin prochain, et Mbappé semble déjà promis au Real Madrid. Un joueur français du club merengue semble avoir d’ailleurs confirmé cette grande nouvelle…

Tchouaméni confirme sur X pour Mbappé ?

En effet, juste après le raz-de-marée médiatique provoqué par l’annonce du départ de Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni semble avoir confirmé l’arrivée de la star du PSG en mettant des émojis pop-corn sur son compte X . Un message qui laisse donc peu de place au doute, d’autant que le milieu de terrain du Real Madrid a confirmé quelques jours auparavant avoir échangé avec Mbappé sur son avenir.

🍿 🍿 — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) February 15, 2024

