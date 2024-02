Mercato - PSG : Une guerre déclenchée pour ce crack à 90M€

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé a donc choisi de quitter le PSG à la fin de la saison. Le Bondynois a prévenu le président du club parisien, Nasser al-Khelaïfi, de cette décision. Malgré cette déception, le PSG doit continuer à aller de l'avant et se préparer du mieux possible à la nouvelle ère qui s'ouvre. Pour ça, le mercato estival va être important et le PGS pourrait cette fois-ci avoir des arguments financiers satisfaisants pour convaincre le LOSC de laisser partir son défenseur, Leny Yoro.

La saison prochaine, Kylian Mbappé ne portera donc plus le maillot du PSG. Le Bondynois va quitter le club, comme l'ont fait l'été dernier Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti ou encore Sergio Ramos. Le PSG va devoir combler ce vide qui sera laissé et parvenir à convaincre des joueurs de venir.

La piste Yoro toujours d'actualité

Le départ de Kylian Mbappé permettra au PSG d'économiser environ 200M€. Grâce à cette somme, le mercato estival risque d'être animé. D'après L'Equipe , le PSG aimerait toujours faire venir le défenseur central du LOSC, Leny Yoro. Après avoir essayé cet hiver de le recruter, le PSG va repasser à l'action.

Le Real Madrid et Manchester United également intéressés