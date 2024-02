Mbappé va claquer la porte, le PSG annonce déjà du lourd !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG pour rejoindre un nouveau club librement et gratuitement cet été. D'ailleurs, le numéro 7 parisien aurait annoncé son choix à Nasser Al-Khelaïfi. Pour combler le vide laissé par Kylian Mbappé la saison prochaine, le président du PSG a déjà des plans en tête.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé va faire ses valises et prendre le large après sept saisons de bons et loyaux services. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 parisien a décidé de partir librement et gratuitement vers un nouveau club. D'ailleurs, à en croire RMC Sport , Kylian Mbappé a déjà annoncé son choix à Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG a déjà trouvé le successeur de Mbappé ? https://t.co/TwOS6OyrVz pic.twitter.com/FzHlSX4D0O — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

Mbappé va quitter le PSG cet été

Ayant pris connaissance de la décision de Kylian Mbappé, le PSG a déjà tout prévu pour pallier son départ. Via un communiqué non officiel, le club de la capitale a annoncé qu'il avait des cibles en tête pour oublier sa star de 25 ans.

«Il y a déjà des plans pour faire signer de nouveaux joueurs »