Départ de Mbappé - PSG : Riolo vide son sac

Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de la saison. Une décision qui n'a pas surpris Daniel Riolo. Au micro de RMC il y a quelques jours, le chroniqueur avait évoqué un départ imminent de l'international français vers le Real Madrid, et cela s'est confirmé. Ce jeudi soir, il est revenu sur cette opération hors normes dans les colonnes de la presse espagnole.

C'est terminé pour Kylian Mbappé au PSG ! Le joueur va terminer la saison avec le club qu'il a rejoint en 2017 avant de s'envoler vers d'autres cieux. Comme indiqué par RMC Sport , l'international français a annoncé sa décision à Nasser Al-Khelaïfi avant de la dévoiler à ses coéquipiers. Comme indiqué par Daniel Riolo, Mbappé avait fait le choix de quitter le PSG il y a maintenant plusieurs jours.

Les supporters cléments avec Mbappé ?

« La décision avait déjà été prise il y a quelque temps. Kylian a rapidement dissipé ses doutes. Cette fois-ci, la décision n'a pas été longue. J'étais convaincu. C'est bien de le dire au PSG maintenant car cela permettra au club de planifier son départ, d'étudier le marché et de pouvoir anticiper pour couvrir au mieux une perte aussi importante » a confié le chroniqueur de RMC lors d'un entretien accordé à As.

Riolo évoque un départ au Real Madrid