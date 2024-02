Transferts - PSG : Mbappé se fait tacler en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C'est désormais acté et confirmé, Kylian Mbappé ne prolongera pas son contrat avec le PSG et quittera donc le club de la capitale à l'issue de la saison. L'attaquant tricolore a annoncé la nouvelle cette semaine à ses dirigeants, et le timing interpelle beaucoup Rolland Courbis qui n'a pas manqué de charger Mbappé en direct sur RMC Sport jeudi soir.

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe jeudi : Kylian Mbappé a annoncé en privé à sa direction qu'il avait décidé de quitter le PSG libre à l'issue de la saison, alors que son contrat arrive à expiration. Au terme d'un très long suspense, le verdict est donc tombé dans ce feuilleton, et le PSG s'apprête donc à perdre sa star à l'été 2024. Si cette décision n'a rien de vraiment surprenante, le timing interpelle quant à lui certains observateurs à l'image de Rolland Courbis qui ne comprend pas Mbappé sur ce coup-là.

« Je ne m’attendais pas à ce qu’il l’annonce mi-février »

En direct sur les ondes de RMC Sport jeudi soir, l'ancien entraîneur de l'OM a pointé du doigt l'attaquant du PSG : « Je suis surpris et déçu en même temps. Je ne m’attendais pas, dans la situation de Mbappé, à ce qu’il l’annonce mi-février, dans une saison qui n’est pas terminée. La Ligue des champions n’est pas terminée. S’il devait partir, je pensais que c’était à l’intersaison de l’année dernière qu’il l’annoncerait, à un an de la fin de son contrat et pas mi-février », estime Rolland Courbis, qui estime que Kylian Mbappé a pris un gros risque.

« C'est inélégant et imprudent »