PSG : Mbappé prend une décision «dangereuse», il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est la bombe lâchée ce jeudi. Kylian Mbappé aurait annoncé à Nasser Al-Khelaïfi son intention de quitter le PSG à l'issue de la saison. Une annonce précoce dans la saison qui est loin d'être anodine comme l'explique Rolland Courbis qui s'inquiète même de cette décision dangereuse de l'international français pour la suite de sa saison.

L'issue du feuilleton Mbappé ne fait désormais plus de doutes. L'attaquant du PSG a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il avait décidé de quitter le club de la capitale à l'issue de la saison, alors que son contrat prendre fin. Une décision très risquée selon Rolland Courbis.

PSG : Mbappé a lâché une bombe en interne ! https://t.co/vV84YmIBGs pic.twitter.com/kRrpLE1VAJ — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

«Je suis surpris et déçu en même temps»

« Je suis surpris et déçu en même temps. Pour le football français aussi, pour les droits TV. Pourquoi est-ce que je ne m’y attendais pas ? Je ne m’attendais pas, dans la situation de Mbappé, à ce qu’il l’annonce mi-février, dans une saison qui n’est pas terminée. La Ligue des champions n’est pas terminée ! », s'inquiète l'ancien coach de l'OM au micro de RMC avant d'en rajouter une couche.

«Ce qu’il fait est dangereux»