Mercato - PSG : Mbappé est attendu pour signer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé est déjà annoncé partant pour le Real Madrid. Mais le club de la capitale ne semble pas avoir abandonné l’idée de prolonger sa star, et Gianluigi Donnarumma a évoqué ce feuilleton Mbappé mercredi soir en l’incitant à signer une prolongation de contrat au PSG.

Interrogé début janvier sur son avenir très incertain avec le PSG, Kylian Mbappé s’était montré très évasif : « Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Mais avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important », confiait l’attaquant français, dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain avec le PSG.

Le Real Madrid a déjà raflé la mise ?

D’ailleurs, selon les dernières tendances, Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà acté son départ du PSG en fin de saison pour s’engager ensuite librement avec le Real Madrid. Mais ses coéquipiers ne sont pas résignés pour autant dans cet épineux feuilleton…

« On espère l’avoir ici encore longtemps »