Départ de Mbappé : Le PSG écoeure un club anglais !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé dit stop. Après sept années passées dans la capitale, le meilleur buteur de l’histoire du PSG aurait annoncé au président Nasser Al-Khelaïfi son départ du Paris Saint-Germain à l’issue de la saison, soit au moment de l’expiration de son contrat. Et alors qu’il se dirigerait vers le Real Madrid, Mbappé libérerait une belle place à une star de Serie A au grand dam de Chelsea.

Kylian Mbappé va faire ses adieux aux supporters du PSG et au Parc des princes en fin de saison. Selon L’Équipe , la star du Paris Saint-Germain mettra un terme à son aventure parisienne le 30 juin prochain, à savoir la date du terme de son contrat le liant au PSG. Et Mbappé aurait transmis sa décision à Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain.

À cause du PSG, Chelsea chercherait un autre attaquant qu’Osimhen

Bien qu’il ait été annoncé du côté d’Arsenal, de Liverpool ou encore de Manchester United, Kylian Mbappé devrait rebondir au Real Madrid. Et selon The Evening Standard, le départ programmé de Mbappé permettrait au PSG de se retrouver dans une position idéale dans la course à la signature de Victor Osimhen. En effet, Chelsea chercherait à présent des alternatives au buteur nigérian sur le marché des transferts au vu de la menace qu’est le PSG dans cette opération.

Mbappé : Le PSG tient déjà sa revanche sur le Real Madrid ? https://t.co/0A0BLLofOw pic.twitter.com/ZtJB8udbuD — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

Campos aux commandes, le PSG capable de satisfaire Osimhen ?