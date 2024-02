PSG : Barcola va débarquer dans une nouvelle équipe ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une nouvelle performance XXL mercredi soir en Ligue des Champions face à la Real Sociedad, Bradley Barcola confirme son nouveau statut de titulaire indiscutable au sein du PSG. Et l'état de forme de l'ancien crack de l'OL a été remarqué par Didier Deschamps, qui serait sur le point de l'accueillir en équipe de France en vue du prochain rassemblement.

Interrogé au micro de beINSPORTS mercredi soir après son excellente prestation avec le PSG contre la Real Sociedad (2-0) en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, avec un but à la clé, Bradley Barcola (21 ans) n'a pas dissimulé son bonheur : « Vraiment, c'est un rêve d'enfant. Jouer des matchs comme ça et marquer, c'était vraiment incroyable et j'étais vraiment content. En plus, il y avait ma famille qui était là, donc quoi de mieux ? », a lâché l'ancien attaquant de l'OL, recruté par le PSG pour 50M€ l'été dernier.

Direction les Bleus pour Barcola ?

Titulaire indiscutable sur le flanc gauche de l'attaque du PSG depuis plusieurs semaines maintenant, Barcola enchaine les bonnes performances, et beaucoup l'annoncent déjà comme la prochaine surprise de la liste de Didier Deschamps en équipe de France. Mais qu'en est-il dans l'esprit du sélectionneur national ?

Le favori de Deschamps devant Diaby