PSG : Un transfert à 50M€ validé dans le vestiaire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Aligné par Luis Enrique pour affronter la Real Sociedad, Bradley Barcola s’est illustré en inscrivant le second but du PSG, son premier en Ligue des champions, permettant d’aborder plus sereinement le huitième de finale retour en Espagne. Le joueur formé à l’OL était logiquement fier après la partie, une joie partagée dans le vestiaire.

Après une première période poussive, le PSG s’est bien repris face à la Real Sociedad, s’imposant grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et Bradley Barcola (2-0). Une soirée particulière pour le joueur formé à l’OL, inscrivant un but somptueux, son premier en Ligue des champions alors qu’il a rejoint le PSG l’été dernier dans le cadre d’un transfert à 50M€. Forcément heureux après le match, Bradley Barcola n’était pas le seul à s’enflammer.

Mbappé - Haaland : C’est la panique au Real Madrid ! https://t.co/1imkAle0xb pic.twitter.com/8tF7BhhrTz — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

« C'est fantastique »

« Bradley c'est fantastique , s’est enthousiasmé Gianluigi Donnarumma après la rencontre, relayé par RMC. On a beaucoup de joueurs qui sont très rapides. Il a mis un but extraordinaire. Je suis très content pour lui parce que c'est un garçon et un joueur fantastique. » Il faut dire que l'ancien ailier de l'OL devient un joueur clé du système de Luis Enrique qui l'utilise de plus en plus et semble particulièrement l'apprécier.

« Un rêve d’enfant » pour Barcola