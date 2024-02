Luis Enrique : Il annonce du lourd pour le PSG

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a battu la Real Sociedad en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Après la rencontre, Imanol Alguacil a tenu à rendre hommage à Luis Enrique. D'après le coach du club espagnol, ce dernier a les moyens d'offrir sa première Ligue des Champions au PSG.

«J’ai encore plus peur de l’entraîneur que des joueurs du PSG»

« Luis Enrique vous félicite et pense que le retour sera difficile. Qu’en pensez-vous ? J’ai toujours reconnu que je l’adorai comme entraîneur. Le PSG va s’améliorer avec lui. J’ai encore plus peur de l’entraîneur que des joueurs du PSG. Je le remercie pour ces mots. Je lui souhaite bonne chance en championnat et j’espère qu’au retour, on lui rendra les choses difficiles », a confié Imanol Alguacil, le coach de la Real Sociedad, avant d'en rajouter une couche.

«Paris a un effectif et un entraîneur pour aller au bout»