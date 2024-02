Le pote de Mbappé fait une infidélité au PSG !

Axel Cornic

Arrivé avec l’étiquette de meilleur latéral au monde, Achraf Hakimi na pas toujours été parfait et cela a été notamment le cas ce mercredi, lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions face à la Real Sociedad (2-0). L’international marocain ne s’est pas montré à son avantage et une déclaration d’après-match, pourrait bien faire grincer des dents du côté du Paris Saint-Germain.

L’enchainement Coupe d’Afrique des Nations, Coupe de France, Ligue 1 et Ligue des Champions est un peu compliqué pour Achraf Hakimi. Depuis son retour de sélection, le latéral droit ne montre pas son meilleur visage avec le PSG et cela a notamment été le cas face à la Real Sociedad.

Ce n’est pas ça pour Achraf Hakimi

Tout de suite après cette rencontre, que le PSG a pourtant gagné, Daniel Riolo ne s’est pas fait prier pour tacler l’un des plus proches amis de Kylian Mbappé. « Hakimi, mon dieu... Mais qu'est-ce qu'il lui arrivait ? Il ratait toutes ses passes ! (...) En première période on avait l'impression qu'il n'avait jamais vu un ballon » a-t-il lancé, au micro de RMC Sport .

« Je regarde toujours ce que fait l’Inter, je suis Interista ! »