PSG : Renfort imminent, Luis Enrique va découvrir un nouveau joueur !

Arrivé sur le banc du PSG l’été dernier, Luis Enrique n’a pas eu l’occasion d’avoir à sa disposition tous les joueurs qui composent l’effectif parisien. Écarté des terrains depuis le mois d'avril 2023, Nuno Mendes devrait prochainement retrouver la compétition, de quoi offrir une solution de taille à l’entraîneur en vue du huitième de finale retour de Ligue des champions.

Blessé à la cuisse, Nuno Mendes n’a plus joué avec le PSG depuis près de dix mois, un cauchemar sur le point de se terminer. L’international portugais a déjà fait son retour à l’entraînement et devrait débuter sa saison dans les prochains jours. « Ça se rapproche beaucoup et il s’entraîne avec nous de manière intermittente, sur certains exercices uniquement , confiait Luis Enrique avant la réception du LOSC le week-end dernier. Il ne fait pas la totalité de l’entraînement mais il est déjà à un très bon niveau, et c’est une très bonne nouvelle. » L’Espagnol est impatient à l’idée de pouvoir compter sur le latéral gauche qui a l’allure d’une recrue pour le technicien, arrivé l’été dernier et qui n’a donc jamais eu l’occasion de l’avoir à sa disposition.

Retour dans moins d’un mois ?

Dans l’entourage du PSG, on fait en tout cas savoir que les premiers pas de Nuno Mendes sous les ordres de Luis Enrique sont imminents selon Le Parisien . Le club espère en effet que son joueur reprendra la compétition début mars, de quoi lui permettre de pouvoir espérer participer au huitième de finale retour de la Ligue des champions contre la Real Sociedad.

« Son moment va arriver »