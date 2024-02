​Il annonce une catastrophe pour le PSG

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a battu la Real Sociedad au Parc des Princes. Malgré la victoire parisienne en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Samir Nasri est inquiet pour la suite de son aventure européenne. En effet, l'ancien joueur de l'OM estime que le PSG ne fera pas le poids contre des équipes telles que le Real Madrid et Manchester City.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG a reçu la Real Sociedad lors du match aller ce mercredi soir. Et les hommes de Luis Enrique se sont imposés 2-0, après avoir vécu une première mi-temps compliquée.

Le PSG inquiète Samir Nasri

Présent sur le plateau du Canal Champions Club durant la rencontre, Samir Nasri s'est livré sur la prestation du PSG contre la Real Sociedad. Plus précisément, l'ancien joueur de l'OM a fait un terrible constat sur le niveau de jeu affiché par le club parisien.

«Face au Real Madrid, ça ne passera pas»